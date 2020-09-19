«Принести тайгу в город». Новый фестиваль запустили во Владивостоке

Во Владивостоке открылась таежная ярмарка. Фото: Игорь Новиков

С 19 сентября во Владивостоке стартовал фестиваль тайги «Сделано в Приморье». Ярмарка развернулась на площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновская. Здесь можно найти различные сорта меда, прополис, медовое мыло и кремы, а также различные травяные чаи.

Организаторы обещают проводить научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы. Зоны оформлены в интересном таежном стиле.

Здесь можно приобрести мед, чай, варенье и прочую продукцию местных производителей. Фото: Игорь Новиков

«В этом году благодаря сотрудничеству с центром «Мой бизнес» нам удалось буквально «принести тайгу в город». Все вместе это позволит жителям и гостям края узнать лучше наши приморские продукты», – отметила руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Площадка на улице Адмирала Фокина будет работать с 19 сентября до 3 октября ежедневно с 10:00 и до 20:00.

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