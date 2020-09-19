Кандидат на звание «сосед года»: житель Находки пустился «во все тяжкие»

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Следователи из Находки рассказали о похождениях 28-летнего местного жителя, который за четыре месяца, с сентября по январь уже этого года, похоже, пустился во все тяжкие. Парень просто кандидат на звание «сосед года», где главный «приз» - до шести лет колонии.

Следователи доказали причастность обвиняемого к хищению монитора, телевизора, сотовых телефонов и денег с банковской карты. Общая стоимость похищенного превысила 80 тысяч рублей.

Однажды, в подвыпившем состоянии, парень зашел в гости к соседке, взял ее мобильный телефон и при помощи приложения «Мобильный банк» перевел деньги себе.

Позднее он зашел в гости к другому соседу, выпили вместе, а когда собутыльник уснул, гость унес монитор и телевизор общей стоимостью более 32 тысяч рублей.

В декабре 2019 года, находясь в своем любимом состоянии алкогольного опьянения, парень похитил смартфон с витрины магазина электроники. В следующем месяце, отдыхая в закусочной на улице Лермонтова, он украл у одного из посетителей сотовый телефон с находящейся в чехле банковской картой. Что он сделал с картой? Конечно же, совершал покупки в различных магазинах, расплачиваясь бесконтактным способом, где не требуется ввод пин-кода. Успел потратить свыше 23 тысяч рублей.

Похождения закончились в полиции, где он дал признательные показания. Уголовные дела уже направили в суд. Подсудимому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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