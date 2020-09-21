Ночные морозы до -2 °С обещают синоптики в Приморье

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Серьезных ливней в Приморье больше не ожидается, сообщили синоптики, но радоваться рано. В понедельник, 21 сентября, погодные условия будет формировать тропосферная ложбина, а вот со вторника она уйдет на восток, у поверхности земли распространится гребень антициклона, увеличится как дневной прогрев, так и ночное выхолаживание, сообщает «Примпогода».

Но обо всем по порядку. Сегодня в Приморье лишь местами небольшой дождь, например, в конце дня в Уссурийске. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами.

Что касается температуры воздуха в понедельник, во Владивостоке +16...+18°C, в Уссурийске +17...+19°C, в Находке +18...+20°C.

На море уже не так радостно. Температура воды в Амурском заливе и заливе Посьета 19°C, в бухте Находка 16°C.

В дальнейшем, с приходом антициклона, минимальная температура воздуха понизится, а максимальная повысится на 1 – 3 градуса. По ночам в горных районах не исключены первые морозы до 0...-2 °С.

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