Завершены поиски без вести пропавшей в Приморье Антонины Бадюк

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Завершены поиски 80-летней Антонины Ивановны Бадюк, которая 17 сентября ушла из дома по улице Сафонова во Владивостоке и пропала. Как выяснилось, пропавшая еще и страдает потерей памяти.

К поискам подключились волонтеры, листовки с приметами распространяли в сети и на улицах. Это и помогло истории закончиться счастливо.

- Найдена! Жива! – сообщили 20 сентября волонтеры движения «Примпоиск». - Благодарим всех за помощь в поисках. Найдена благодаря распространению ориентировки.

Поиски длились несколько дней.

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