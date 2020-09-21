«Одни маты». В центре Владивостока подожгли сразу несколько машин

Горящие машины в центре Владивостока. Фото: Артем Самсонов

В ночь на понедельник, 21 сентября, жителям домов по улице Прапорщика Комарова было не до сна. Неизвестные подожгли автомобили, припаркованные выше центра материнства и детства. Как рассказал живущий здесь депутата Законодательного собрания края Артем Самсонов, пожарные приехали быстро, но тушили уже то, что осталось.

- Вот так поджигают машины. Пожарные молодцы, приехали через 5 минут и оперативно потушили то, что можно было потушить. Полиция приехала через час, чтобы поулыбаться. Я лично звонил и 102 и 112 и сорок минут слушал жизнеутверждающие мелодии, - сообщил Самсонов.

Он также заявил, что на видеокамерах его дома видно, как поджигали, куда убегали, но «800 миллионов, потраченные пять лет назад на установку городских видеокамер», были освоены неэффективно, и поэтому куда поджигатели побежали и в какую машину сели - неизвестно.

Депутат снял на видео момент тушения, но мы не можем его показывать, потому что от шока у присутствующих одни маты. На нем видно, какой силы пожар. Пострадала не одна припаркованная машина.

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