Появилось видео с места поджога автомобилей в центре Владивостока

Фото: Артем Самсонов

Появилось видео, как жители домов на улице Прапорщика Комарова во Владивостоке в ночь на понедельник, 21 сентября, спасали свои автомобили, припаркованные возле дома, из огня. Неизвестные поджигатели устроили пожар, который получился таким сильным, что ущерб будет исчисляться миллионами.

Видео опубликовал депутат ЗС ПК Артем Самсонов, который живет рядом. На нем огромный пожар, уже работают спасатели, а местные жители выясняют, где чьи авто, пытаются связываться с владельцами, поскольку от сильного жара страдают, судя по всему, десятки авто.

Сам Артем Самсонов рассказал, что лично он 40 минут не мог дозвониться ни на 102, ни на 112. Впрочем, пожарных все-таки вызвали соседи, они приехали за 5 минут, но тушили уже то, что можно было потушить.

А вот с расследованием поджога, похоже, будет не так все быстро.

- На наших видеокамерах видно, как поджигали, куда убегали, но 800 миллионов, потраченные пять лет назад на установку городских видеокамер, были … [украдены], и поэтому куда поджигатели побежали и в какую машину сели, неизвестно, - заявил Артем Самсонов.

Полиция пока официально не комментировала произошедшее.

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