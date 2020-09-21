Воскресная акула: житель Владивостока подстрелил морского хищника с борта катера

Загарпуненная в Амурском заливе акула-мако. Фото: VL.ru

В воскресенье в социальных сетях появилась информация о том, что житель Владивостока сумел подстрелить из гарпунного ружья акулу-мако. Произошло это в Амурском заливе во время морской прогулки на катере в районе острова Скребцова, более известного в народе как Коврижка.

Акулу подстрелил мужчина с борта лодки, после чего хищницу вытащили на палубу. Фото моментально разошлись в сети и, помимо обычных испуганных комментариев в духе "как страшно жить", вызвали и негативные комментарии. Пользователи отмечают, что акула ничем не угрожала людям, находящимся на лодке и ее убийство было бессмысленным и жестоким.

Вот несколько наименее агрессивных откликов на публикацию (орфография сохранена).

«В голову себе стрельни с гарпуна, а затем попроси сфотать и выложить в Инсту, отличное селфи получится».

«Вода – это место обитания акул, зачем убивать, ты находишься на их территории. Будь тогда мужиком, спустись к ней и так же близко приблизься к ней».

«Жаль, что у акулы нет гарпуна. Вы тоже ей мешали бы».

Акулу убили с борта катера из ружья для подводной охоты. Фото: VL.ru

СПРАВКА:

Акула-мако из семейства сельдевых акул. Может достигать веса более 450 килограммов и длинны около 4 метров. В Приморье не редкость, хотя в Амурский залив заплывает мало. Известны случаи нападения на человека и даже на лодки. Считается, что в Приморье в августе 2011 года именно акула-мако напала на 16-летнего пловца возле острова Желтухина, сильно покусав молодому человеку ноги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14