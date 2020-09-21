Полиция Приморья задержала рецидивиста, находившегося в федеральном розыске

Житель Находки нарушил подписку о невыезде и скрылся от правосудия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Находки, находившегося в федеральном розыске с весны этого года. Мужчина обокрал квартиру на улице Тимирязева. Стоимость украденного составила 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Находке, 40-летний, неоднократно судимый за имущественные преступления гражданин, был «вычислен» следователями еще в марте, когда произошло преступление. Его причастность к совершению кражи следствием была полностью доказана, но рецидивист, которой находился под подпиской о невыезде, скрылся. Тогда его объявили в федеральный розыск.

Сейчас беглец ожидает дальнейшего развития событий в изоляторе временного содержания отдела МВД России по городу Находке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14