Новая карта Сбербанка:чем активнее пользуешься — тем больше преимуществ

Сбербанк выпустил карту с динамической тарификацией, которая сама подстраивается под клиента. Сберкарта — новая карта банка на все случаи жизни. Чем активнее клиент ею пользуется, тем больше преимуществ она дает.

С момента получения новой дебетовой карты и до конца следующего месяца клиент не платит за обслуживание, при этом ему сразу же начисляются 5% от покупок в кафе и ресторанах бонусами СПАСИБО. Обслуживание останется бесплатным и в дальнейшем, если клиент будет выполнять одно из условий:

- тратить по карте свыше 5000 рублей ежемесячно;

- хранить на карте не менее 20 000 рублей (ежедневный остаток);

- получать на карту зарплату или пенсию по возрасту.

В остальных случаях стоимость обслуживания составит 150 рублей в месяц.

Для самых активных пользователей, тратящих по карте больше 75 000 рублей в месяц либо имеющих на ней остаток не ниже 150 000 рублей, бесплатными будут также СМС-уведомления и снятие наличных в сторонних банкоматах, а за поездки на такси и покупки на любых АЗС будет начисляться 10% СПАСИБО. Кроме того, Сберкарта, как и другие карты банка, позволяет, в зависимости от выполнения соответствующих условий, переходить на повышенные уровни программы «Спасибо от Сбербанка» и получать еще больше бонусов СПАСИБО.

Пенсионерам (помимо бесплатного использования карты) автоматически предоставляется скидка 50% на СМС-уведомления (30 рублей в месяц вместо 60). А для молодежи — клиентов до 21 года включительно — действует льготный тариф по карте: 40 рублей в месяц вместо 150 (при невыполнении условий бесплатного обслуживания).

Заказать карту можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или на сайте. Оформление карты в отделении банка станет доступно в ближайшее время. Подробнее о карте — на сайте банка.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сберкарта – новая дебетовая карта Сбербанка, условия обслуживания которой изменяются, подстраиваясь под поведение клиента. Для молодежи и пенсионеров она обладает специальными, более выгодными условиями. Сберкарта разрабатывалась вместе с нашими клиентами на основе их обратной связи и пожеланий. Поэтому я уверен, что новый продукт обрадует своих владельцев и станет по-настоящему популярен».