Три смерти за три дня: COVID-19 продолжает убивать людей в Приморье

С 53 приморцев диагноз "коронавирус" был снят за последние сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие 24 часа в Приморье медики подтвердили наличие коронавируса еще у 72 жителей края. Таким образом общее число инфицированных COVID-19 с момента появления заболевания в регионе составило 11126 человека.

С 53 приморцев диагноз «коронавирус» был снят за последние сутки. От коронавируса за всю его историю в крае сумели избавиться 9559 приморцев.

Три новых смерти от опасной инфекции произошли за минувшие выходные дни и утро понедельника. Скорбный список приморцев, погибших от инфекции, включает сегодня 115 имен.

Продолжают интенсивную работу административные комиссии, выявляющие на территории Приморья нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Как и ранее в работе задействовано около 1200 сотрудников МВД, Росгвардии и членов комиссий в муниципалитетах.

Сутки понадобились, чтобы провести проверку 2887 различных объектов, среди которых точки торговли и общепита, общественный транспорт, включая такси, туристические базы и пляжи. Было проведено 2733 разъяснительные беседы с жителями края о недопустимости нарушений санэпидправил.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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