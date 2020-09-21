Подводные роботы будут снова соревноваться во Владивостоке

В соревновании "Аквароботех - 2020" встретятся студенческие команды разных вузов страны. Фото: сайт конкурса "Аквароботех - 2020"

Второй этап соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020» пройдет во Владивостоке с 22 по 26 сентября. По направлениям телеуправляемых (ТНПА) и автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) выступят команды российских вузов. Местом проведения станет бассейн Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

Перед участниками соревнований — студенческими командами по робототехнике — поставят несколько задач: информационное освещение обстановки, поиск и обследование подводных объектов. С помощью своих аппаратов команды должны будут обследовать аварийную подводную научно-исследовательскую станцию.

В состязании встретятся команды МГУ имени адмирала Невельского, ДВФУ, ТОВВМУ имени адмирала Макарова, Севастопольского госуниверситета, Филиала Северного (Арктического) федерального университета в Северодвинске Архангельской области, а также вне конкурса выступит команда ООО «Современные морские технологии» из Владивостока.

Организатором первенства выступил Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, Минобороны России, МЧС России, Минтранса России, Минобрнауки России, Росгвардии, АО «Объединенная судостроительная корпорация», Морского государственного университета имени адмирала Невельского, Дальневосточного федерального университета и других организаций.

Первый этап «Аквароботех-2020» прошел во Владивостоке с 18 по 23 августа. В нем на открытой воде Амурского залива участвовали команды силовых ведомств и организаций-разработчиков подводных аппаратов.

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