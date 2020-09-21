«Закидали коктейлями Молотова». Стоянку катеров подожгли в Хасанском районе Приморья

Стоянку катеров недалеко от поселка Посьет в Приморье подожгли неизвестные. Скриншот видео из социальных сетей

На мысе Горностай рядом с поселком Посьет в Приморье в ночь на понедельник произошел поджог катерной стоянки.

Как сообщает Newsbox 24, ссылаясь на свидетельство сторожей, в темноте к стоянке подплыла лодка, в которой находились двое мужчин. Они забросали катера, вытащенные на берег, коктейлями Молотова.

Утром стало понятно, что сгорели четыре катера. Другие удалось оттащить от огня. Владельцы уничтоженных маломерных судов подали заявление в полицию. Местные жители считают, что пожар устроила местная этническая организованная преступная группа, которая пытается взять под контроль незаконную добычу морских биоресурсов в этом районе, в частности вылов трепанга.

В последние годы Хасанский район Приморья нередко упоминается в СМИ в связи с так называемыми «криминальными разборками».

Официальные органы происшествие на стоянке катеров пока не комментировали.

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