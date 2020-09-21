Детский лагерь «Шепалово» провёл одну из лучших оздоровительных кампаний в своей истории

Угроза пандемии COVID-19 и введение санитарно-эпидемиологических ограничений не помешали коллективу детского лагеря «Шепалово» – структурного подразделения АО «Восточный Порт» провести летнюю оздоровительную кампанию 2020 года интересно, незабываемо и безопасно для детей и взрослых.

Задолго до открытия лагеря на его территории и в корпусах была проведена комплексная подготовительная работа к приёму отдыхающих. Выполнен капитальный ремонт корпусов и обеденного зала в столовой, закуплен новый спортивный инвентарь и тренажёры, установлен на тренировочной площадке большой шатёр для занятий единоборствами, благоустроена территория лагеря.

– Когда губернатором Приморья в середине лета были частично сняты противоэпидемиологические ограничения, уже на следующий день мы первыми в Находкинском округе смогли получить разрешительные документы на право деятельности в качестве детского оздоровительного учреждения в условиях «коронавируса». Естественно, со всеми вытекающими условиями, – рассказала менеджер культурно-оздоровительного центра «Шепалово» Ирина Озерова. – Так, нам разрешили принять на отдых только половину детей от проектной мощности «Шепалово» – всего 260 человек, в том числе ребят из спортивных и творческих коллективов.

Для максимальной безопасности здоровья детей перед началом смены все сотрудники «Шепалово» прошли тест на коронавирус, а в день заезда на входе в лагерь предусмотрели обязательную процедуру термометрии. Во всех корпусах работали бактерицидные лампы, обрабатывая ультрафиолетом воздух в жилых кубриках, душевых и обеденном зале. В «обычные» смены былых годов такой обработке подвергались только помещения медицинского пункта. К слову, был отменён и традиционный «родительский день» – на специальном инстаграм-канале его заменили ежедневные видеоотчёты о жизни лагеря.

– К сожалению, пришлось отменить все культурно-массовые мероприятия. Тем не менее, учитывая такие непростые условия, наши педагоги разработали специальную учебно-развлекательную программу, чтобы детям было интересно, они не скучали и общались в игровой форме между собой. В итоге, по окончанию детской смены нам поступили благодарности от подразделений «Восточного Порта» и сторонних групп и компаний за то, что даже в условиях режима ограничений работники лагеря смогли сделать отдых ребят интересным и насыщенным, – отметила начальник лагеря «Шепалово» Людмила Пушкарёва. – За минувшую детскую смену у нас в лагере не было отмечено ни одного заболевания – это, пожалуй, самый значимый итог проделанной нами работы.