Иглоногую сову спас от сорок охранник школы во Владивостоке

Спасенную от сорок сову поместили в переноску для животных. Фото: Instagram dpscontrol

Занятную историю спасения иглоногой совы во Владивостоке поведал в паблик dpscontrol. Началась она в школе № 60, куда охранник принес хищную птицу. Вот только хищной она в тот момент совсем не выглядела: сова до этого спасалась от напавших на нее сорок и буквально забилась под куртку мужчины в поисках безопасного места.

В школе отыскалась переноска для животных, куда и поместили сову, а затем медик школы Олеся Владимировна позвонила местным зоозащитницам Лене и Лере.

Когда птицу привезли в ветклинику «Благосервис», ее осмотрела главврач Светлана Геннадьевна. По счастью, пернатая спасенная оказалась абсолютно здорова, а значит необходимость помещать ее куда-то на лечение отпала.

Девушки-зоозащитницы отвезли сову в Ботанический сад, дождались когда стемнеет и успешно выпустили птицу в естественную среду обитания.

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