80-летнюю женщину зарезал на даче в Приморье, находящийся в розыске рецидивист

В приморском селе Сержантово на даче была убита женщина 80 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую субботу, 19 сентября, в дачном доме села Сержантово Дальнегорского городского округа Приморья было обнаружено тело 80-летней женщины с колото-резанными ранами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Но данный момент уже установлена личность подозреваемого. Ранее судимого и находившегося в розыске 44-летнего мужчину задержали в воскресенье, когда он попытался сдать в ломбард, похищенные у убитой пенсионерки вещи.

Как считает следствие, преступник ждал, когда жертва придет на свой дачный участок. В домике мужчина напал на пожилую женщину, начал требовать ключи от квартиры, чтобы ограбить жилище. Однако, неожиданно для бандита, женщина оказала активное сопротивление, и тогда он нанес два удара ножом в грудную клетку. Когда жертва уже не шевелилась, убийца забрал телефон и золотые украшения.

Расследование дела продолжается. Вскоре будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

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