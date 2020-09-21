Беларусь пришлет в Приморье еду, технику и строителей

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил Беларусь с рабочим визитом Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Приморский край и Могилевская область Беларуси будут торговать и сотрудничать. Соглашение об этом подписали губернатор Приморья Олег Кожемяко и председатель Могилевского областного исполкома Республики Беларусь Леонид Заяц.

— Соглашение позволит широко интегрировать высококачественную продукцию Могилевской области в наш регион. Сельскохозяйственная продукция уже известна и популярна среди приморцев. Уверен, что техника и опыт белорусских специалистов также будут востребованы у нас, — заявил Кожемяко.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, предполагаются поставки в край дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, лифтового оборудования и многоуровневых парковок. Кроме этого белорусские строительные организации будут возводить в Приморье жилые и социальные объекты. Планируется создание торгового дома белорусской продукции.

В социальной сфере намечается проведение Дней культуры Приморского края в Республике Беларусь, обмен студентами, молодежными делегациями, туристическими группами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14