На Патрокле во Владивостоке нашли бомбу

Пляж в бухте Патрокл оцепили Фото: Сергей БАЛАНОВ

На берегу бухты Патрокл во Владивостоке неспокойно, сообщают очевидцы. Часть территории оцеплена, отдыхающих просят освободить пляж.

- Приехала на Патрокл покупаться, а тут огородили территорию, стоит полиция. Потом приехали пожарные, скорая. Всех повыгоняли с пляжа. Говорят, бомбу нашли в воде, - рассказала корреспонденту "КП-Владивосток" жительница Владивостока.

Мы обратились за комментариями в полицию, пока официальная версия не озвучена.

- Приехали еще несколько человек, некоторые в форме полиции, с сумками, блокнотами. Стоят на берегу, совещаются, - добавляет собеседник с места события.

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