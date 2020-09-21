Юбилейным «Дням Эрмитажа во Владивостоке» посвятили почтовую открытку

«Дни Эрмитажа» открылись во Владивостоке гашением памятной почтовой открытки с произведением итальянского художника XVIII века

21 сентября, в день открытия выставочных площадок пятых юбилейных «Дней Эрмитажа» в почтовое обращение выпущена художественная открытка, с изображением произведения итальянского художника восемнадцатого века Джованни Паоло Панини «Пейзаж с развалинами». Картина была передана Государственным Эрмитажем в фондовую коллекцию Приморской картинной галереи в 1930-х годах.

Специальное гашение почтовой открытки провели директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко, заместитель председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, начальник отдела информационных продуктов Государственного Эрмитажа Екатерина Шарова и заместитель директора УФПС Приморского края АО «Почта России» Виталий Тулин. Они лично поставили подписи на открытках и оттиск специального почтового штемпеля «Дни Эрмитажа во Владивостоке», датированным 21 сентября 2020 года.

«Популяризация культурного наследия невозможна без создания новых форм общения со зрителями. Сотрудничество с Почтой России позволяет знакомить людей с редкой и ценной коллекцией искусства, тем самым приглашать на выставки уникального собрания галереи», – отметила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

В 2020 году Дни Эрмитажа во Владивостоке проходят с 21 по 27 сентября при поддержке Правительства Приморского края и Министерства культуры и архивного дела. Программа включает в себя лекторий, мастер-класс для реставраторов и выставку «Роман с камнем Екатерины Великой».

«Участие Почты в проекте «Дни Эрмитажа во Владивостоке» - это возможность через почтовую продукцию приводить шедевры искусства в каждый дом. Открытка - самый популярный и любимый формат не только для поздравлений и теплых пожеланий близким, но и для составления истории о важных событиях в жизни людей», – рассказал заместитель директора УФПС Приморского края Виталий Тулин.

Посетители «Дней Эрмитажа» смогут отправить открытки, выпущенные лимитированным тиражом.