Плавное наступление осени: синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье на 22 сентября

В Приморском крае с каждым днем все яснее и яснее ощущается дыхание осени. фото: pixabay.com

Сегодня, 22 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Плавное наступление осени ощущается с каждым днем все сильнее и сильнее. Сегодня в крае преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха 16...22°C .

Во Владивостоке сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный ветер будет дуть с севера, а во второй половине дня с юго-востока. Температура воздуха 17...19°C.

В Уссурийске существенных осадков не предвидится, но весь день будет переменная облачность. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха 19...21°C.

В Находке и вовсе сегодня без осадков при переменной облачности. Ветер северный, во второй половине дня юго-восточный умеренный. Температура воздуха 18...20°C.

Температура воды в Амурском заливе 17°C, в бухте Находка 16°C, в заливе Посьета 19°C.