Печальная статистика: за выходные на дорогах Приморского края получили травмы 11 человек

В минувшие выходные 11 человек получили различные травмы на дорогах Приморского края Фото: 25.mvd.ru

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Приморского края, с 19 по 20 сентября в полицию поступили сообщения о 138 дорожно-транспортных происшествиях, в восьми случаях пострадали люди: 11 человек получили различные травмы, среди пострадавших - двое несовершеннолетних.

В воскресенье днем в Надеждинском районе на автодороге Хабаровск – Владивосток – поселок Тавричанка в результате лобового столкновения получили травмы три человека. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля Suzuki Swift потерял управление и выехал на встречную полосу, врезавшись в Toyota Vitz. Травмированы оба водителя и пассажир Vitz. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Аварийно опасным днем стало воскресенье, на него пришлось 54% от всех происшествий. Среди нарушений преобладали нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и неправильный выбор дистанции.