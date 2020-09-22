Пришел с повинной: в двойном убийстве сознался житель Приморья

Житель приморского села сам признался в убийстве во время охоты Фото: pixabay.com

Житель села Беневского Лазовского района Приморья пришел в полицию и рассказал, что случайно убил на охоте двух человек.

38-летний сельчанин занимался с ночной тайге браконьерством и, приняв в темноте людей за животных, несколькими выстрелами застрелил мужчин 1971 и 1983 года рождения. То, что была совершена смертельная ошибка, охотник-нелегал понял, только когда подошел к мертвым телам. Испугавшись ответственности, гражданин скрылся с места преступления.

Обнаружили убитых 31 августа в лесном массиве Лазовского района. Пока браконьер, несмотря на признание, находится в статусе подозреваемого. С его участием проведена проверка показаний на месте, где мужчина подробно рассказал свою версию произошедшего.

Сельчанину предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование дела продолжается, назначены судебные экспертизы, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

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