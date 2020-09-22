51 миллион рублей «заработали» на нелегальной обналичке денег три махинатора из Приморья

Жулики брали комиссию за обналичку в размере от 3 до 15% от суммы Фото: Олег ЗОЛОТО

Трое жителей Приморья с февраля 2017 года по март 2019 года занимались обналичиванием денежных средств через счета фиктивных фирм. Аферисты получили на махинациях с деньгами более 51 миллиона рублей.

Сообщники заключали договоры на оказание различных услуг и поставку товаров, которые на самом деле никто и не собирался выполнять. Полученные по сделкам денежные средства обналичивали и передавали клиентам. За все эти операции жулики брали комиссию в размере от 3 до 15% от суммы. Всего через подконтрольные юридические лица прошли незаконные банковские операции почти на 700 миллионов рублей.

Расследование вело Управление ФСБ России по Приморскому краю. Теперь уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

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