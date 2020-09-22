Губернатор Приморья встретился с премьер-министром Беларуси

Во время рабочей встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время визита в Беларусь встретился с премьер-министром государства Романом Головченко. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, стороны обсудили перспективы экономического и гуманитарного сотрудничества.

— Продукция белорусских товаропроизводителей — машиностроительная, сельскохозяйственная и иная — хорошо известна жителям Дальнего Востока и, в частности, приморцам. Ее высокое качество всегда вызывает уважение. Я думаю, наш товарооборот может быть значительно увеличен, — сказал глава Приморского края.

Роман Головченко в свою очередь высказался об усилении сотрудничества Беларуси с регионами России.

— Россия — огромная страна, поэтому построение отношений, помимо федерального центра, с регионами России для нас очень важно. Мы рады встречать делегацию из Приморского края в Республике Беларусь. Лично для Вас, Олег Николаевич, наша страна хорошо знакома. На всех предыдущих постах, где Вы работали, Вы уделяли огромное внимание развитию отношений с нашей страной. Мы это высоко ценим и благодарны Вам за личный вклад в развитие российско-белорусских отношений, — заявили премьер-министр.

Белорусский чиновник напомнил о том, что во время руководства Олега Кожемяко Амурской областью в регионе было создано сборочное производство белорусских комбайнов, а во время работы на Сахалине — в 16 раз вырос экспорт продукции белорусского машиностроения на остров, главным образом, за счет карьерных самосвалов «БелАЗ».

Кожемяко сообщил, что сейчас Приморье заинтересовано в поставках белорусских автобусов и другой спецтехники, продовольственных и непродовольственных товаров.

Делегация Приморского края находится в Республике Беларусь с рабочим визитом. Накануне Олег Кожемяко посетил несколько областных предприятий, провел встречу с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем, по результатам которой было заключено соглашение о развитии отношений между регионами в торговой и социальной сферах.

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