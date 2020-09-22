Дальневосточная команда Почты России вышла в финал Киберспартакиады

Почта России впервые проводит спартакиаду для сотрудников в виде соревнований по киберспорту. Победителям отборочного этапа – 15 почтовым работникам из регионов Дальнего Востока – предстоит сыграть с другими участниками за право выхода в суперфинал.

Первоначально 29 сотрудников Дальнего Востока приняли участие в отборочных турах Киберспартакиады. Они выясняли, кто же является сильнейшим в пяти дисциплинах– FIFA 2020 и Mortal Kombat, где соревнуются в индивидуальном первенстве, и командных Dota 2, World of tanks и CS:GO.

«Киберспартакиада – это отличное решение корпоративного мероприятия в условиях пандемии, когда каждый любитель киберспорта может поучаствовать. Я рад, что прошел в следующий этап и буду представлять Дальний Восток на всероссийском уровне», – рассказал Сергей Макарцев, главный специалист УФПС Хабаровского края.

С 21 сентября стартовал всероссийский этап соревнований. В киберспартакиаде Почты России во время трансляций на сайте https://cyberspartakiada.ru/vote самые активные болельщики могут поддержать участников соревнований и выиграть призы от организаторов. Также любой из зрителей может попробовать себя в роли спортивного аналитика. Для этого нужно верно спрогнозировать, какие команды займут первые места в каждой из дисциплин. Полное расписание игр и трансляции доступны на сайте Киберспартакиады.

Отметим, Почта России создает молодежные мероприятия и организует участие сотрудников в спортивных событиях. В 2019 году около 500 участников соревновались в восьми дисциплинах Всероссийской спартакиады: мини-футбол, волейбол, бег, шахматы, плавание, гиревой спорт, мультиспорт и стритбол. В этом году по соображениям безопасности участников Почта России перевела традиционную спартакиаду в онлайн-формат: соревнования проходят в популярных дисциплинах киберспорта, а каждый сотрудник сможет принять участие не более чем в двух видах программы. В планах компании сохранить киберспортивные дисциплины в дополнение к привычным видам спорта, а также сформировать сборную компании для участия в корпоративных лигах.