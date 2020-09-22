Взрывной рост популярности онлайн-сервисов заказа еды зафиксирован во Владивостоке

МТС в середине сентября зафиксировала во Владивостоке пятикратный рост количества запросов к сервисам по заказу еды онлайн. Общий индекс цифровой активности жителей Владивостока вырос на 115% по сравнению с 2019 годом.

Непривычно прохладная и дождливая первая половина сентября ознаменовалась во Владивостоке взрывным ростом популярности интернет-сервисов заказа еды: количество запросов к «ресторанам онлайн» выросло в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом. Причем, впервые онлайн-ресурсы для заказа блюд из ресторанов и кафе вырвались в лидеры среди прочих пунктов цифровой активности жителей Владивостока. Совсем немного заказу еды уступили онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео – они выросли на 431% по сравнению с 2019 годом. Стабильно лидировавшие в столице Дальнего Востока кибеспортивные и гейминговые платформы оказались только на третьем месте, показав трёхкратный рост.

Также аналитики зафиксировали новый тренд: во второй половине сентября активно стали расти электронные сервисы для работы и учебы. Так, количество запросов к платформам для видеоконференций и удаленной работы увеличилось на 64% по отношению к 2019 году, а образовательные платформы и вовсе демонстрируют рост на 74%.

Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), в начале сентября снова достиг максимального значения в 10 баллов. Количество обращений к цифровым решениям на 115 % превышает показатели 2019 года.

Об индексе цифровой активности

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.