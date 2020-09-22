Ночной клуб во Владивостоке лишился более 400 литров алкоголя

Сотрудники ОБЭП побывали в молодежном клубе дважды за два дня. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Популярный молодежный клуб на берегу моря проверили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку. В баре и на месте хранения спиртного полиция нашла немаркированный алкоголь.

Полиция изъяла более 400 литров алкоголя. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Изъяли 211 литров алкоголя различных наименований, не имевшего документов о происхождении, и лицензии на право хранения. На индивидуального предпринимателя возбудили административное производство по части 2 статьи 14.16 КоАП «Нарушение правил продажи этилового спирта».

Спиртное продавалось без документов, подтверждающих его происхождение. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

На следующий день сотрудники ОБЭП вновь проверили то же самое развлекательное заведение. И на этот раз полиция также не осталась без «улова» — изъяли из незаконного оборота 206 литров слабоалкогольной продукции. Теперь уже на администратора клуба составили административный протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции».

Материалы направлены в мировой суд для принятия решения по существу, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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