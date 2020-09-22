2,5 года колонии за 8 тысяч рублей получил житель Владивостока

За перевод с чужого счёта 8 с лишним тысяч рублей житель Приморья лишился свободы на 2 с половиной года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступление было совершено в октябре 2019 года. Житель Владивостока воспользовался тем, что номер его мобильного телефона был «привязан» к банковскому счету близкой родственницы. Мужчина через мобильный банк перечислил на свой счет более 8 тысяч рублей чужих денег.

Советский районный суд Владивостока признал нечистого на руку родственника виновным в краже и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Гражданский иск о возмещении причиненного ущерба удовлетворен судом в полном объеме, сообщила пресс-служба Прокуратуры Владивостока.

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