Энергетики ДРСК помогают решать проблему бесхозных сетевых объектов в Приморье

В Хасанском районе Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) начинают реконструкцию линии электропередачи, по которой осуществляется электроснабжение автомобильного погранперехода в п. Краскино. Восстановление линии стало возможным после того, как бесхозные сети были переданы администрацией муниципального образования в аренду ДРСК.

Энергетикам предстоит фактически заново построить распредсети взамен пришедшему в негодность бесхозному участку линии электропередачи. Кроме этого будет полностью изменена трасса линии, поскольку старая ЛЭП проходит по болотистой местности – это создает сложности при эксплуатации объекта.

На сегодняшний день в Приморском крае в зоне работы АО «ДРСК» находится более 240 бесхозных электросетевых объектов. Наибольший объем брошеных бесхозных сетей сосредоточен в Шкотовском муниципальном районе.

Бесхозные сети негативно влияют на работу электросетевого комплекса региона в целом – в них высокий уровень аварийности, низкое качество электроснабжения и высокие потери электроэнергии. Кроме этого подключение новых потребителей к бесхозным сетям невозможно, требуется новое строительство, что существенно увеличивает затраты.

Принятие на баланс сетевой организацией бесхозных сетей невозможно без участия муниципальных органов власти. Выявленный бесхоз муниципалитеты должны ставить на учет, а после оформления права собственности определять эксплуатирующую организацию.

Для решения вопроса обслуживания выявленных бесхозных объектов, энергетикам необходимы совместные дорожные карты с муниципалитетами Приморского края, в которых были бы закреплены сроки передачи сетевого бесхозного имущества на обслуживание АО «ДРСК». Это предложение направлено губернатору Приморского края для рассмотрения.