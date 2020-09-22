Коронавирус в Приморье. Новые данные официальной статистики

С начала эпидемии вылечится от коронавируса смогли уже 9663 приморца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В лабораториях Приморья за последние сутки медики подтвердили наличие вируса COVID-19 еще у 68 жителей Приморья. На сегодня в крае насчитывается 11194 человек, у которых с начала пандемии в крае был обнаружен вирус.

Сумели вылечиться от коронавируса уже 9663 приморца. 104 из них избавились от этого заболевания в течении минувших суток.

О новых жертвах болезни в прошедшие 24 часа не сообщалось. Количество погибших от коронавируса приморцев — 115 человек.

Не снижается интенсивность работы административных комиссий, выявляющих на территории Приморья нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего в этой работе было задействовано в течение суток 1100 сотрудников МВД, Росгвардии и членов муниципальных комиссий. Они провели проверку 1717 различных объектов, среди которых точки торговли и общепита, общественный транспорт, включая такси, туристические базы и пляжи. Было проведено 1435 разъяснительных бесед. По найденным нарушениям составлено 60 административных протоколов, в суд направлено 41 протокол.

В Приморье до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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