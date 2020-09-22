Борьба с COVID-19 в Уссурийске. Полторы тысячи нарушителей попали в местный суд

Выявление нарушителей требование Роспотребнадзора ведется в Приморском крае ежедневно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через Уссурийский районный суд с тех пор, как COVID-19 появился на территории Приморья, прошли 1546 нарушителей требований режима повышенной готовности, среди которых как физические, так и юридические лица.

1514 дел было рассмотрено по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

662 нарушителям санэпидправил пришлось заплатить различные штрафы. Надо отметить, что сумма набралась весьма внушительная — 743 тысячи рублей. 733 нарушителя получили от суда предупреждения. 118 рассмотрений дел в суде было прекращено за отсутствием состава правонарушения. Одно дело передали по подсудности.

Как сообщает пресс-служба Уссурийского городского округа, статья 20.6.1 КоАП РФ может быть применена к гражданам, которые не выполняют требования сформулированные Роспотребнадзором на период эпидемии коронавируса. Нарушители могут получить предупреждение или же быть наказаны штрафом от 1 до 30 тысяч рублей.

Еще одна статья, по которой приходится отвечать недобросовестным организациям перед судом — 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По ней было рассмотрено 32 материала.

В 18 случаях нарушителям — индивидуальным предпринимателям — суд временно запретил продолжать работу. Также 12 предприятиям придется выплатить штрафы от 15 до 17 тысяч рублей. Оставшиеся материалы были переданы по подсудности или прекращены за отсутствием состава правонарушения.

Сообщается, что скоро в Уссурийске суд примет решения еще более чем по 400 нарушителям.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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