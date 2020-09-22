Спустя 15 лет во Владивостоке капитально ремонтируют Некрасовский путепровод

На Второй Речке снимают старый асфальт. Фото: Евгений Кулешов

На прошедших выходных дорожные службы Владивостока развернули масштабную деятельность на главных магистралях города. Самые горячие точки - улица Маковского, а также два путепровода – Некрасовский и мостовой переход в районе Второй Речки.

На улице Маковского в районе Седанки фрезой сняли порядка 450 квадратных метров деформированного асфальта и уложили около 53 тонн нового. Работы здесь завершены полностью.

Еще одним участком, куда вышли бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий», стал путепровод на Второй Речке. Здесь продолжают снимать старый асфальт. Отметим, что основная часть работ ведется преимущественно в ночное время, чтобы не доставлять неудобств водителям. При этом в мэрии рекомендуют водителям выбирать объездные пути. В данном случае это будет трасса Седанка – Патрокл.

Наконец, продолжается ремонт Некрасовского путепровода. Долгожданный, ведь его не ремонтировали 15 лет!

Работы здесь проводит компания «Автобан-ДВ». Параллельно с асфальтированием дорожного полотна проходит ремонт бетонных конструкций.

- Проводим демонтажные работы – убираем старый бетон возле леерного ограждения, а также снимаем деформированный асфальт. После снятия асфальта, местами идет замена бетонного покрытия. Одновременно с этим рабочие задействованы в подготовке к асфальтированию и укладке покрытия. Укладываем нижний выравнивающий слой асфальта, задействован средний комбинированный каток, следом за ним идет тяжелый каток, для уплотнения асфальта, - отметил представитель компании-подрядчика «Автобан-ДВ» Николай Романов.

Работники могут за одну ночь уложить 500-600 тонн асфальта.

Некрасовский путепровод капитально не ремонтировали 15 лет. Фото: Евгений Кулешов

Некрасовский путепровод – жизненно важная магистраль для Владивостока, практически безальтернативная. Но для владивостокских водителей специально на время ремонта открыли объездной путь через улицу Нефтеветка. Ею можно воспользоваться, чтобы напрямую добраться с мыса Кунгасного до Моргородка.

В ремонт включен участок от пересечения улицы Некрасовской и проспекта Красного Знамени до стадиона «Строитель». От остановки «Молодежная» до стадиона «Строитель» уже прошли необходимые подготовительные работы, подняты на новый уровень люки и решетки инженерных коммуникаций, уложен асфальтобетон, отремонтированы тротуары. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 2 километра. Впереди – завершение ремонта дорожного полотна, монтаж леерного ограждения, нанесение разметки. Ремонт Некрасовского путепровода проводится благодаря полученным субсидиям от Минвостокразвития.

Всего на сегодняшний день во Владивостоке завершены дорожные работы более чем по 60 адресам. В этом списке – основные магистрали и улицы, межквартальные проезды, придомовые дороги и тротуары.