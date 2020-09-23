Кинофестиваль «Меридианы Тихого» (12+) опубликовал свою программу

Организаторы кинофестиваля "Меридианы Тихого" на пресс-конференции в сентябре 2020 года. Фото: сайт кинофестиваля

18-й Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" (12+), который пройдет во Владивостоке с 10 по 16 октября, обнародовал программу конкурса этого года. Ежегодный приморский киносмотр на этот раз откроют показы двух драм: "Эсав" Павла Лунгина и "Доктор Лиза" Оксаны Карас.

Фестиваль будет состоять из восемнадцати секций, в которых организаторы попробуют представить самые важные, с их точки зрения, фильмы сезона.

В конкурсе участвуют четыре российские картины: полнометражные фильмы «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Китобой» Филиппа Юрьева, короткометражки «Отпуск» Антона Сазонова и «Голый» Кирилла Хачатурова.

Секция «Панорама» представит зрителям новые фильмы известных мировых режиссеров: Филиппа Гарреля, Хон Сан Су, Кристи Пую, Дмитрия Мамулии, Раду Жуде, Цай Минляна и других.

В этом году впервые основное жюри фестиваля состоит из российских кинематографистов. Они будут оценивать фильмы, созданные режиссерами из России, Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщается на сайте «Меридианов Тихого», основные показы пройдут в кинотеатрах «Океан IMAX» и «Уссури». В «Океане» пройдут также творческие встречи с режиссерами и актерами, создававшими ленты. Запланированы мастер-классы и лекции от ведущих деятелей кинематографа, киноведов и кинокритиков.

Полную программу 18-го МКФ стран АТР «Меридианы Тихого» вы сможете найти на официальном сайте мероприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14