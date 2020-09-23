Задержан помощник прокурора одного из районов Владивостока

Помощника прокурора Фрунзенского района Владивостока подозревает в "Посредничестве во взяточничестве".
Фото: Анастасия ОСИПОВА
О задержании помощника прокурора Фрунзенского района Владивостока сообщил сайт Прокуратуры Приморского края. В сообщении говорится: «По согласованию с прокурором Приморского края проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении помощника прокурора Фрунзенского района г. Владивостока».
Представитель ведомства подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 3 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».
«Комсомольская правда — Владивосток» будет отслеживать развитие событий по этому делу.
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