Задержан помощник прокурора одного из районов Владивостока

Помощника прокурора Фрунзенского района Владивостока подозревает в "Посредничестве во взяточничестве". Фото: Анастасия ОСИПОВА

О задержании помощника прокурора Фрунзенского района Владивостока сообщил сайт Прокуратуры Приморского края. В сообщении говорится: «По согласованию с прокурором Приморского края проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении помощника прокурора Фрунзенского района г. Владивостока».

Представитель ведомства подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 3 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

«Комсомольская правда — Владивосток» будет отслеживать развитие событий по этому делу.

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