Следственный комитет в Приморье начал сотрудничать с поисковым объединением «Авиа-Поиск»

Командир "Авиа-Поиска" Ярослав Ливанский и Старший помощник главы СУ СК РФ по Приморскому краю по работе со СМИ Аврора Римская. Фото: аккаунт "Авиа-Поиска" ВК

Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю и Приморская региональная молодежная общественная организация «Поисковое объединение Авиа-Поиск» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Сотрудничество будет проходить в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности».

На первой рабочей встрече командир «Авиа-Поиска» Ярослав Ливанский и Старший помощник главы СУ СК РФ по Приморскому краю по работе со СМИ Аврора Римская обсудили планы по поисковой и архивной работе, в том числе мероприятия по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Следственного управления сообщает, что одним из направлений поддержки поискового движения следственными органами может стать содействие в проведении экспертизы останков погибших на Хасане воинов. Следственный комитет поможет идентифицировать останки и установить родственные связи павших в боях военнослужащих.

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