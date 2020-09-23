Сквер имени Игнатьева во Владивостоке откроется после благоустройства сегодня

Торжественное открытие благоустроенного сквера имени Игнатьева во Владивостоке состоится 23 сентября Фото: Администрация Владивостока

Торжественное открытие сквера имени Игнатьева состоится сегодня, 23 сентября, во Владивостоке. В месте отдыха горожан завершены работы по благоустройству, которые проводились по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Несколько лет назад на месте сквера планировалось строительство супермаркета. Однако жители окрестных домов решили отстоять «зеленый оазис». Противостояние горожан и застройщика было долгим и упорным. В определенный момент и городские власти решили не оставаться в стороне. Выяснилось, что земельный участок был продан с нарушениями и в 2017 году администрации Владивостока в суде удалось отстоять право муниципальной собственности на землю. Было принято решение благоустроить территорию.

Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчик отремонтировал пешеходные дорожки, установил детскую и спортивную площадки, а также тихую зону с навесом для отдыха. По просьбам жителей максимально бережно отнеслись к зеленым насаждениям. Также в сквере появились специальные кадки, в которые желающие смогут высаживать свои растения. Сделана большая песочница, которую при необходимости можно трансформировать в сцену.

Мэрия к сегодняшнему дню уже закончила благоустройство территорий на улице Лермонтова в поселке Трудовое, сквер Надибаидзе на улице Калинина и Жариковский сквер на «Дальзаводе». К середине октября завершится благоустройство в сквере на «Авангарде». Работы ведутся в Матросском сквере и на острове Попова. Скоро подрядчик приступит к работам на Русской, 48 и Верхнепортовой, 41-б.

СПРАВКА:

Сквер в районе Первой Речке, около домов № 68 и 74а на Океанском проспекте, по инициативе активных жителей Владивостока в 2015 году получил название в честь графа Николая Игнатьева. Благодаря деятельности этого российского дипломата в Китае в 1860 году был подписан Пекинский трактат. Документ на международном уровне узаконил присоединение к Российской империи обширной территории современного Приморья и юга Хабаровского края.

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