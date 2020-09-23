Датские свиньи приехали в Михайловский район Приморья

"Дубки-2" заселят свиньи датской генетики. Фото: сайт Минвостокразвития

Свинокомплекс «Дубки-2» компании «Русагро-Приморье» начали заселять свиньями. На производственную площадку в Михайловском районе края привезли животных датской генетики. Ранее резидент ТОР «Михайловский» уже завез свиней на племенную ферму, информирует пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока.

Животных привезли в Приморье на самолете. Фото: сайт Минвостокразвития

Сообщается, что свинокомплекс «Дубки-2» построен согласно лучшим мировым практикам и с использованием технологии интенсивного содержания животных. Будет применено разделение производственных процессов на циклы воспроизводства, доращивания и откорма, а также производства ремонтных свинок для замены основного маточного стада.

Последнее путешествие свиньи проделали в фурах. Фото: сайт Минвостокразвития

Инвестпроект по строительству свинокомплексов мощностью 75 тысяч тонн свинины в живом весе, производства комбикорма и комплекса мясопереработки ООО «Русагро-Приморье» (учредитель — Группа «Русагро») реализуется с 2016 года.

Предусмотрено создание: племенной фермы на 3000 чистопородных свиноматок и цеха производства семени; шести свинокомплексов, рассчитанных на единовременное содержание порядка 54000 голов в каждом; элеваторного комплекса на 320 тысяч тонн единовременного хранения зерна и комбикормового завода мощностью 240 тысяч тонн ежегодно, а также цеха технических полуфабрикатов, убойного производства и мясоперерабатывающего предприятия.

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