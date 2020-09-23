Фальшивой купюрой в 5000 рублей расплатился за бытовую технику покупатель в Партизанске

Полиция призывает граждан быть бдительными при расчетах наличными Фото: Артем КИЛЬКИН

Фальшивые деньги номиналом 5 тысяч рублей начали гулять по Партизанску. Поддельной купюрой расплатился покупатель в крупном магазине бытовой техники. Как сообщает УМВД России по Приморскому краю, установить личность человека, заплатившего качественной подделкой, не удалось. Произошло это из-за того, что продавец не провел своевременную проверку подлинности денег.

О том, что банкнота достоинством 5 тысяч рублей, 1997 года выпуска, является фальшивкой, стало известно благодаря служащему банка, проверявшему денежную наличность, доставленную из торговой организации.

Сейчас сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Партизанску проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к изготовлению и сбыту поддельных денег. Следственный отдел ОМВД Партизанска возбудил уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ.

Полиция призывает граждан быть бдительными при расчетах наличными, особенно в позднее время суток, в слабоосвещенных местах.

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