«Фестиваль уличного кино» под открытым небом пройдет во Владивостоке

Фильмы "Фестиваля уличного кино" покажут в амфитеатре Спортивной набережной Владивостока Фото: Администрация Владивостока

В седьмой раз во Владивостоке пройдет «Фестиваль уличного кино». 24 и 25 сентября жители и гости города смогут посмотреть в рамках мероприятия 24 короткометражных российских фильма. Показы пройдут в амфитеатре Спортивной набережной.

В программу фестиваля вошли лучшие работы молодых российских режиссеров этого года. Они были отобраны экспертным комитетом, в который вошли вице-президент Академии российского телевидения Игорь Мишин, режиссеры Валерий Тодоровский, Алексей Попогребский, Юрий Быков, другие представители киноиндустрии. Из сотен заявок было отобрано 10 финалистов.

Победителя фестиваля определяют путем зрительского голосования, которое проходит в каждом городе, где показывают отобранные фильмы. Победитель получает главный приз — грант в размере 1,5 миллиона рублей. Где деньги должны быть использованы на создание полнометражного фильма.

— Многие думают, что короткий метр — это какой-то молодежный арт-хаус, не интересный широкому зрителю. Это совершенно не так. Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время, — считает создатель «Фестиваля уличного кино» Александр Щеряков.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, 24 сентября с 18:30 покажут картины категории «Семейное кино» (12+), в 20 часов начнутся показы подборки «Молодежное кино» (16+).

25 сентября показ фильмов конкурсной программы (16+) начнется в 19:30. Зарегистрироваться на все показы можно на сайте фестиваля.

Расписание кинопоказов

24 сентября

«Семейное кино»:

«Каждый 88» (Дарья Лебедева). Продолжительность фильма – 26 минут;

«Свидание» (Иван Соснин). Продолжительность фильма – 5 минут;

«Жить» (Евгений Семененко). Продолжительность фильма – 4 минуты;

«Ненужная» (Андрей Буянов). Продолжительность фильма – 2 минуты;

«Голос моря» (Иван Соснин). Продолжительность фильма – 14 минут;

«Воротничок» (Виктория Рунцова). Продолжительность фильма – 24 минуты;

«HARMONY» (Евгений Сангаджиев). Продолжительность фильма – 7 минут.

«Молодежное кино»:

«Болванка» (Никита Власов). Продолжительность фильма – 14 минут;

«Половинки» (Байбулат Батуллин). Продолжительность фильма – 14 минут;

«Подстава» (Екатерина Тодоровская). Продолжительность фильма – 10 минут;

«Пиндос» (Алла Елисеева). Продолжительность фильма – 5 минут;

«Темная ночь» (Иван Плечев). Продолжительность фильма – 8 минут;

«Хапни Хайпа» (Никита Тамаров). Продолжительность фильма – 14 минут;

«Раздающая» (Антон Маслов). Продолжительность фильма – 17 минут.

25 сентября

Конкурсная программа:

«Подводник» (Александр Назаров). Продолжительность фильма – 16 минут;

«Подвиг» (Иван Петухов). Продолжительность фильма – 15 минут;

«Белым по черному» (Антон Мамыкин). Продолжительность фильма – 15 минут;

«Ничто не может помешать нам любить» (Ян Гэ). Продолжительность фильма – 2 минуты;

«Маруся» (Светлана Устинова). Продолжительность фильма – 11 минут;

«Ecolove» (Дмитрий Григорьев). Продолжительность фильма – 20 минут;

«Большая Восьмерка» (Иван Соснин). Продолжительность фильма – 21 минута;

«Интересное кино» (Араик Крпоян). Продолжительность фильма – 12 минут;

«Трудности перехода» (Алена Корчагина). Продолжительность фильма – 9 минут;

«Обмен» (Аксинья Гог). Продолжительность фильма – 22 минуты.

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