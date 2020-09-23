Два школьника в Приморье отправили 15 учителей на больничный и 2 класса на «дистанционку»

Любой из классов может быть отправлен дистанционное обучение, если заболеет кто-то из учеников Фото: Алексей БУЛАТОВ

У двоих школьников в поселке Новый Надеждинского района Приморья обнаружен вирус COVID-19. Это привело к тому, что на самоизоляцию были отправлены 15 педагогов местной школы № 6, а учащихся 7 и 9 классов переведи на дистанционное обучение.

В Instagram-паблике школы сообщается, что оба заболевших подростка из одной семьи. Сначала вирус был найден у родителей, а затем и у ребят. С 11 сентября, когда заболевание обнаружили у отца и матери, дети не посещали школу. Когда диагноз подтвердился у школьников, руководство учебного заведения получило предписание Роспотребнадзора и занятия в классах, где учились инфицированные ребята, в очном варианте приостановили.

«По правилам реагирования в подобных ситуациях, администрация школы обязана всех учителей, которые были в контакте с 9в и 7а классами, а это 15 человек, отправить на больничный и просить их, находясь в самоизоляции дома, проводить уроки дистанционно!» — говорится в сообщении.

Школа продолжает деятельность в обычном режиме.

Представители правительства Приморья информацию подтвердили, сообщив, что ни у кого из учителей школы № 6 коронавирус обнаружен не был.

Минздрав края сообщает, что сейчас в регионе на дистанционном обучении из-за обнаружения COVID-19 среди учеников находится 22 класса в 15 школах.

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