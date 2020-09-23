«День тигра» на улицах Владивостока все-таки будет

Празднование "Дня тигра" во Владивостоке. Архив "КП" Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Владивосток готовится в очередной раз отметить «День амурского тигра». В этом году праздничный день пришелся на воскресенье, 27 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации города, хотя из-за сложной эпидемической ситуации традиционная карнавальное шествие не состоится, будет работать много локальных площадок на набережной Спортивной гавани города.

Празднование «Дня тигра» начнется в полдень. На набережной откроется выставка фотографий «хозяина тайги», а все желающие смогут принять участие в раскрашивании большой картонной фигуры полосатого хищника.

В 13 часов состоится награждение победителей сразу нескольких конкурсов. Чтецы получат призы за соревнование «Береги природу», авторы рисунков — за участие в конкурсе «Хозяин Уссурийской тайги» и «Экомода», а фотохудожников наградят за работы для фотоконкурса «Покажи тигра».

Пройдет мастер-класс по росписи холщовых сумок акриловыми красками, будут работать тематические фотозоны, а также с помощью «Тигриной почты» можно будет отправить открытку.

Все желающие смогут на время стать актерами: надев костюмы героев кинолент, поучаствовать в съемках в специальном павильоне. После можно будет забрать кадры «фильма» с собой в главной роли.

В 14 часов на набережной Спортивной гавани начнется интеллектуальная игра «Квиз, плиз!». Планируется провести четыре игры по три раунда каждая.

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