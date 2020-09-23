В школьных столовых Владивостока новое меню

Новое меню разработано для всех 78 муниципальных школ Владивостока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новое меню разработано для всех 78 муниципальных школ Владивостока. Теперь в него входит больше, чем ранее рыбных и молочных продуктов, фруктов и овощей, сообщает пресс-служба мэрии.

— Увеличились суммы на организацию питания: если раньше для 1-4-х и 5-11-х классов для разных категорий детей были установлены суммы в 42 рубля, то сейчас они увеличены до 70 рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья сумма на двухразовое питание сейчас составляет 125 рублей вместо 98 рублей 60 копеек в прошлом учебном году, — прокомментировала происходящее начальник отдела общего образования администрации Владивостока Людмила Крупина.

Она также сообщила, что сейчас все напитки, включенные в рацион школьников, обогащены витамином С. Например, если это чай, то он с лимоном или шиповником.

Суммы на питание школьников Владивостока в новом учебном году смогли увеличить благодаря поступлению в городской бюджет 147 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

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