68 человек, как и вчера. Ежедневная выявляемость COVID-19 в Приморье стабильна

Вирус COVID-19 обнаружили в Приморье за сутки у 68 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки также, как днем ранее, лаборатории Приморья, выявляющие в тестах наличие вируса COVID-19, обнаружили 68 новых инфицированных. Информация об этом была обнародована территориальным управлением Роспотребнадзора.

Общее число приморцев, у которых когда-либо был обнаружен коронавирус, 11262 человека. Количество выявляемых в сутки новых инфицированных в Приморье около двух недель удерживается в районе 70 человек.

Из них на сегодня уже сумели избавиться от заболевания 9729 человек. 66 жителей края были признаны медиками выздоровевшими за последние 24 часа. Таким образом уже более 86% от общего числа инфицированных в крае выздоровели.

За минувшие сутки новых летальных исходов от коронавируса не было. Количество жертв болезни в регионе продолжает оставаться прежним — 115 человек.

Работа административных комиссий по выявлению нарушений режима повышенной готовности продолжается с прежней интенсивностью. Более 1100 сотрудников МВД, Росгвардии и участников комиссий в муниципалитетах за вчерашний день проверили 2053 различных объекта, среди которых точки торговли и общепита, общественный транспорт, включая такси, базы отдыха и другие места, скопления народа. Члены комиссий пообщались с 1391 жителем края и объяснили, почему нельзя нарушать санитарно-эпидемиологические требования.

По-прежнему, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. А это значит, что жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К ним относятся «масочный режим» и «социальная дистанция» в местах значительного скопления людей.

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