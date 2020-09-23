Завершены поиски семилетней Варвары Шулеповой, пропавшей без вести в Приморье

Ориентировка, которую распространяли волонтеры ПРОО "Примпоиск".

В Приморье завершены поиски семилетней Варвары Шулеповой, которая бесследно пропала в Находке.

22 сентября девочка вышла из дома на улицу, но потом внезапно исчезла. Никто не знал, где она находится и куда могла пойти. Родители Варвары сразу забили тревогу, обратившись в полицию и к волонтерам ПРОО "Примпоиск".

Все, что было известно о Варваре, так это то, что в день пропажи на ней была оранжевая кофта, розовые штаны с блёстками на левой ноге и розовые кроссовки. Рост Варвары 130 см, худощавого телосложения, волосы русые и заплетены в косу. Кроме того, в день пропажи у Варвары была сумка через плечо.

Вскоре поиски Варвары были завершены. Девочку нашли живой и невредимой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Волонтеры ПРОО "Примпоиск" выражают благодарность всем неравнодушым гражданам, участвовавшим в поиске девочки.