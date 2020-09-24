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Горящего человека спас сержант полиции из Артема

За профессиональные действия стража порядка поблагодарил депутат Законодательного Собрания Приморского края
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Сотрудник ППС Иван Мизгирев из Артема потушил одежду на горящем человеке. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Сотрудник ППС Иван Мизгирев из Артема потушил одежду на горящем человеке. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Сотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему Иван Мизгирев получил благодарность за спасение человека.

В тот день сержант полиции находился на маршруте патрулирования. Возле дома № 1 на улице Кирова страж порядка увидел пламя над трубами теплотрассы. Сообщив об этом в дежурную часть, Мизгирев приблизился к огню — между трубами лежал мужчина, на котором полыхала одежда.

Сержант потушил огонь подручными средствами и оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. Затем 38-летний гражданин без определенного места жительства был доставлен в лечебное учреждение.

Ивана Мизгирева поблагодарил за спасение человеческой жизни депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис. Он отметил профессиональные действия полицейского, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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