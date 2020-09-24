Родители девочек, гревшихся в чаше Вечного огня в Артеме, привлечены к ответственности

Школьницы 10-12 лет залезли в чашу Вечного огня якобы для того, чтобы погреться. Фото: социальные сети

Полиция нашла двух школьниц, забравшихся в Артеме в чашу Вечного огня мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ими оказались две местные жительницы 2008 и 2010 года рождения.

В сообщении пресс-служба ОМВД России по городу Артему говорится, что в качестве меры воспитательного воздействия с обеими правонарушительницами и их законными представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы.

Помимо этого, родители участниц скандального события привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Родители заплатят штрафы, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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