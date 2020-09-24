В Приморье 16 женщин с COVID-19 родили детей без вируса

16 женщин с диагнозом COVID-19 родили в Приморье детей без коронавирусной инфекции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморье 16 женщин с диагнозом COVID-19 родили детей без коронавирусной инфекции. Все новорожденные — семь девочек и девять мальчиков — появились на свет в роддоме № 1 Владивостока.

В данный момент этот роддом единственное медицинское учреждение, где оказывают помощь беременным и роженицам с COVID-19, информирует пресс-служба правительства Приморского края.

— Работа в «красной зоне» крайне тяжелая. В специальных костюмах мы проводим по восемь часов в день без перерывов и отдыха. В наиболее пиковые периоды работаем бригадами. Во время эпидемии ни один из наших докторов или сотрудников персонала не заразился. Ни одного пациента мы не потеряли, — сообщила и. о. заведующей роддомом Светлана Сагайдачная.

С апреля по сентябрь в медучреждении провели 111 сомнительных родоразрешений. 95 пациенток были больны ОРВИ, 16 — инфицированы коронавирусом. Среди последних были «тяжелые» роженицы со сложной акушерской патологией.

— Таким пациенткам требовалось круглосуточное внимание, возле них постоянно дежурили бригады — два анестезиолога-реаниматолога, два акушера-гинеколога и средний медицинский персонал, — рассказала врач 1-й категории, заместитель по медчасти Елена Кравченко.

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