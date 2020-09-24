В Приморье арбалетной стрелой пытались закинуть наркотики в колонию строго режима

Арбалет использовали, чтобы забросить наркотики в исправительную колонию в Приморье
Фото: pixabay.com
В Уссурийске сотрудники исправительной колонии ИК-41, обходя со служебной собакой территорию, прилегающую к учреждению, обнаружили стрелу для арбалета. К ней были примотаны скотчем полиэтиленовые пакетики с наркотиками.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, экспертиза определила, что содержимым пакетов были 1,2 грамма героина, 4,26 грамма смеси табака с маслом каннабиса и более 20 граммов масла каннабиса.
Кто додумался перебросить «наркоту» на режимную территорию с помощью арбалета и что помешало ему осуществить планы, пока остается неизвестным.
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