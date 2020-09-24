Команда Pacific Russia Food выпустила социальный мерч к фестивалю тайги

Фото предоставлено магазином российских марок «Икра»

Команда проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food запустила первую линейку мерча к фестивалю тайги, который уже в четвертый раз проходит во Владивостоке. Коллекция разработана вместе с Центром социальной адаптации «Школа дружбы» и локальным брендом KOROL '. В линейку вошли три платка, за основу дизайна взяты иллюстрации детей и подростков с особенностями развития.

Платки со смыслом стали способом донести послание до окружающих и помочь социальному проекту «Способные творить». Яркие и необычные рисунки воспитанников Центра «Школа дружбы» очень впечатлили команду Pacific Russia Food и навели на мысль не только сделать выставку работ, но и взять их за основу таежного мерча.

Фото предоставлено магазином российских марок «Икра»

- Иллюстрации показались нам очень трогательными, в них много любви и доброты. Эти же чувства считываются и в дизайне платков. Людям просто необходимо такое видеть, чтобы наполняться добротой и эмпатией. Наш мерч не только дополнительное привлечение внимания к фестивалю тайги, но и своеобразный призыв к ответственному потреблению. Вещь с социальной историей будет дарить хозяину не только внутреннее удовлетворение, но и эмоции, — подчеркнула руководитель проектов Pacific Russia Food Галина Цесарская.

Создание женского аксессуара с рисунками детей с особенностями развития — это новое и уникальное направление для Дальнего Востока. Тема тайги для юных художников знакомая, в Центре «Школа дружбы» они часто рисуют лес, цветы и животных.

- Рисование для людей с особенностями — самая простая форма самовыражения и проявления их чувств. Занятия на открытом воздухе — дополнительное расслабление, а большие поверхности для творчества — возможность выплеска скрытых эмоций. Через творчество мы понимаем потребности детей, особенности их внутреннего мира. Данная работа проводится совместно с психологом и каждый рисунок рассматривается в динамике, что позволяет нам отслеживать изменения каждого участника проекта, — отметила директор АНО «Школа Дружбы» Полина Баша.

Купить платок можно в магазине российских марок «Икра» и на фестивале «Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020»(24, 25, 26 сентября). Часть средств от продажи изделий пойдет на кисти и краски для учеников Центра социальной адаптации «Школа Дружбы».