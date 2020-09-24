Стабильно 70 человек: в Приморье найдены новые заболевшие COVID-19

За 24 часа в Приморье проведено 2955 тестов на COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Новую информацию по статистике эпидемии коронавируса в Приморском крае обнародовало территориальное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства за минувшее 24 часа в регионе в лабораториях, занимающихся обработкой тестов на COVID-19, было сделано 2955 исследований. Всего же за месяцы, прошедшие с момента появления новой болезни на приморской земле, медики провели уже свыше 342 тысячи тестов.

Количество выявленных инфицированных в крае за сутки на этот раз равно ровно 7 десяткам человек. За все время пандемии в Приморье опасный вирус был обнаружен у 11332 человек.

Умерших от нового заболевания в регионе нет уже трое суток. Количество летальных исходов остановилось на отметке — 115.

А число приморцев, избавившихся от диагноза «коронавирус», увеличилось со вчерашнего дня на 104 человека. Всего переболели в крае уже 9833 человека или 86% от числа заразившихся.

На всей территории региона продолжается активное выявление нарушений режима повышенной готовности. Сообщается, что за последние сутки в этой работе было задействовано свыше 1100 сотрудников МВД, Росгвардии и представителей муниципальных административных комиссий.

Удалось провести проверки на более чем на 2128 различных объектах, включая точки торговли и общепита, общественный транспорт, туристические базы, пляжи и другие.

Члены административных комиссий провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил с 1414 жителями региона. Составлено 80 административных протоколов о нарушениях, из них 55 протоколов направили в суд.

В Приморье до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. Жители региона должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе «масочный режим» в местах скопления людей и «социальную дистанцию».

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