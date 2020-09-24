Главный морской университет Дальнего Востока идет на цифровизацию

Преподаватели МГУ им. адм. Г.И. Невельского прошли обучение в летней цифровой школе Сбербанка. С 9 июля по 30 августа преподаватель информатики Евгения Валериевна Адамюк и доцент кафедры автоматических и информационных систем Нелли Алексеевна Седова прошли обучение в летней цифровой школе Сбербанка для преподавателей ВУЗов по одному из ключевых треков - Data Science. Сегодня специалисты именно этой области, в которой для получения эффективного результата используются математическая статистика, логические принципы и современные методы визуализации, особенно востребованы в ВУЗах. В процессе обучения преподаватели университета прошли подготовку по обработке больших массивов данных с использованием алгоритмов машинного обучения и построением моделей для решения конкретных задач ВУЗа.

Сертификаты об успешном окончании трека преподавателям вручил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин. Он отметил, что Сбербанк последовательно инвестирует в развитие, повышение качества и доступности образования.

«Высокая скорость изменений, вызванная переходом на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса, стала большим вызовом для нашего ВУЗа. Современные технологии стремительно вошли в сферу образования. Этот переход изменил требования к методической и предметной подготовке педагога и обозначил потребность в новых знаниях в сфере инновационных цифровых технологий. При содействии Сбербанка наши преподаватели уже сегодня расширяют область цифровых знаний у студентов и курсантов», - отметил ректор МГУ им. адм. Г.И. Невельского Денис Буров